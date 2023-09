Jaki sens z tego programu i jak chcą wprowadzić go w życie, skoro połowa tej parii ma inne poglądy?

Fajnie słuchać to gadanie i to co napisali im na karteczkach, tylko również trudno uwierzyć w to, po kolejnym wywiadzie konfiarza, który drze japę, że Polska powinna opuścic EU, NATO, pozbyć się żydów, cudzoziemców i wprowadzić ruski mir do Polski.