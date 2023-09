No ale przecież nie można złego słowa powiedzieć na UE ani walczyć z tymi idiotyzmami bo jesteś od razu ruską opcją, zdrajcą itd. xD Kij z tym że Indie, Chiny produkują tyle zanieczyszczeń że to się w głowie nie mieści, że elity lecą sobie na obiad swoim prywatnym odrzutowcem ale to Ty szaraczku masz przestać jeść mięso, ocieplić dom oczywiście niemieckimi czy francuskimi materiałami a auto w ogóle tylko elektryczna (a to Pokaż całość