zniżkę aktywowałem. Po kilku sprzedażach zauważyłem że allegro nalicza opłaty transakcyjne za sprzedane przedmioty mimo że kategoria kwalifikowała się do promocji. załączam screen jak wyglądał tytuł tej zniżki w momencie aktywacji. Co prawda prowizja była obniżona o 50% ale jednak nie była zgodna z tytułem zniżki. Co zrobiło allegro? międzyczasie zmienili owy tytuł zniżki na "Sprzedawaj jeszcze więcej ze zniżką -50% za obsługę transakcji na Allegro Lokalnie" co nie zmienia faktu że w momencie aktywacji konsumenci zostali wprowadzeni w błąd. Na ten moment allegro nie widzi problemu i nie zamierza dokonać korekty salda z naliczonych opłat i uważa że zostały naliczone zgodnie z regulaminem. Dostałem już pierwszą odpowiedź od doradztwa ze strony UOKiK o naruszeniu