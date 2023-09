W sumie nie można ufać ani jednym ani drugim. Ukraina #!$%@? każdy atak przedstawiając jako wielki sukces. Pytanie skąd mają takie dokładne informacje? Wiadomo, jest wywiad USA ale nie jest łatwo to potwierdzić na szybko a tak robi strona ukraińska. Rosja? No tutaj to zawsze było tuszowanie wtop więc mają wiedzę jak opinię publiczną oszukać.