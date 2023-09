Polacy wybrali Pis do władzy czyli powrót komuny - czego się zatem spodziewali innego? Emeryci znający komunę i mający do niej sentyment bo to były czasy ich młodości chcą tego co było czyli komuny bo za nich może myśleć władza i kościół. to dla nich jest wygodne dla ich umysłu bo nic od nich wtedy nie wymaga nikt.