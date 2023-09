Jaka gówno informacja xD No to chyba dobrze, że nie z pieniędzy podatników? Chociaż i tak będą z pieniędzy podatników bo laptopy są zakupione po to aby spełnić gównowymogi UE w sprawie pożyczki KPO, którą będziemy spłacać naszymi podatkami.

Rozdanie laptopów to nie wymysł pisiorów tylko sposób spełniania żądań UE, żeby dostać pożyczkę KPO. Takich gówno inwestycji będzie mnóstwo, bo tego chce UE.