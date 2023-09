CEO zarabiają 300-400 ŚREDNIEGO wynagrodzenia. Czyli jeśli w PL taka średnia praca to powiedzmy 5k brutto, to CEO polskiej korporacji będzie zarabiać 2 miliony miesięcznie.



Ale tak, trzeba chronić firmy przed wzrostem wynagrodzeń pracowników, bo zbankrutują.



Dla porównania, w latach największej prosperity USA, 1950-1970 to CEO zarabiali od kilkunastu do max 30x więcej niż średnie wynagrodzenie.



To że CEO nie ponosi żadnej odpowiedniości i jest ponad prawem to chyba nie trzeba przypominać? Pokaż całość