Jeśli ktoś jest fanem Kevina Smitha, to daje znać, że powstała 3 część, to jednak, jeśli liczycie na równie dużą ilość humoru, to się zawiedziecie, bo od czasów zawału Kevin stonował, a trzecia część jest bardziej depresyjna, aniżeliby pełna humoru.



PS Warto poznać "Jay and Silent Bob Reboot", bo remastery, remake i inne tego typu rzeczy dostają w jaja ( 。 ◕ ‿ ‿ ◕ 。 )