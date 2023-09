pis podobno wspiera rodzinę

Przykładowe auto gdy mamy 3+ dzieci (np Town & Country, najczęściej z silnikiem 3,6) , EURO5, po 2 latach w DE sprowadzony do PL

3,6*3,6 * 0,9 * 500 = 5 832

Rabat = 0,95*0,95 * 0,97 * 0.80 (czyli 0,99 do potęgi 21) = 0,70

Do zapłacenia 4082



Ktoś ogarnięty powinien odpalić jakiś kalkulator online, to się wszyscy beneficjenci 500+ zdziwią