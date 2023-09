Ciekawe jak wam odbyty wypadną jak po wyborach koalicjantem PiS stanie się trzecia droga, a to jest najbardziej prawdopodobne, zwłaszcza po szybkim rozłączeniu się PSLu i Hołowni, co jest wręcz bankowe.

Ale, żeby to widzieć, to trzeba odrobinę mózgu mieć.