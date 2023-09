Mieszkam na osiedlu gdzie wielu Żołnierzy mieszka. Stosunek do PiS mają ambiwalentny - jeden za, drugi wspiera. W czym się łączą - niechęć do jakichś "koncertów" i "akcji" pt. "murem za mundurem". Nikt na Żołnierzy nie pluje, nie wyzywa. Za to część z nich przyznaje, że Błaszczak to memiczna persona i nie chcą być kukłą w mundurze za plecami Mariuszka. Każdy ma swoje poglądy, ale jakoś Mariusz miłości i sympatii wśród znajomych Pokaż całość