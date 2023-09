Jak skończy sie kasa? To bardzo niewłaściwe sformułowanie gdy zawsze jesteśmy po kreską i coraz bardziej zakredytowani, a odsetki spłaca sie kolejnym kredytem. Drugie mylące określenie to ze jakiś kredyt spłacimy za 10 czy 30 lat. Ciężko nazwać spłacaniem gdy zeby go spłacić bierzesz kolejny wiekszy i tak co kilka dni jak u Bociana.