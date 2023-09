Przecież od dawna wiadomo, że sa tylko dwie opcje - albo nas czarni zadepczą w Europie i wyginiemy, albo pełna wojskowa blokada na Morzu Śródziemnym.

I podziękujmy tym humanitarnym ludziom, którzy doprowadzili do masowych szczepień dzieci w Afryce, zupełnie zapominając o wprowadzeniu antykoncepcji. I jak kobieta rodziła w ciągu życia np 8 dzieci i do dojrzałości płciowej dożywało 2-3, tak teraz nadal rodzą 8 dzieci, a dożywa do wieku dorosłego 7-8.