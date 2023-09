Na emigrację do Polski zrzuciła się cała moja rodzina. Zastawiliśmy dom, wydaliśmy ostatnie oszczędności. I co z tego wyszło?



A było kręcić scamy w call centre to zachciało się do Europy, dobrze że go nie zrobili na "wnuczka", chociaż jeszcze wszystko przed nim. ¯\(ツ)/¯