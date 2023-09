Każdy kto głosował na PIS to chyba nie wstydzi się swojej partii więc powinien mieć wytatuowane to na czole żeby od razu się wyróżniali w tłumie i można im pluć na ryj gdziekolwiek się napotka takich, za zniszczenie całego kraju! Idzie pogrom, setki tysięcy firm dających zatrudnienie i generujących PKB padają!! a dla PISu liczą się tylko staruchy za 13,14,15 oraz patola za 800+ Ten skorumpowany do granic możliwości, z wielomilionową bandą Pokaż całość