Obowiązkowa służba? Jeśli ma być obowiązkowa służba to powinna dotyczyć obu płci (albo więcej jak się chcemy bawić w dżenderyzmy). Po prostu wszystkich. przy określonych zasadach. A więc kto w mojej opinii powinien być zwolniony z obowiązkowej służby?



1. Osoby do 19 rż. uczęszczające do szkoły podstawowej, średniej albo zawodowej.

2. Osoby w wieku 20 lat, które są w ostatniej klasie szkoły średniej albo zawodowej.

2. Aktywni opiekunowie / rodzice dziecka, które