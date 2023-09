Pisowcy chętnie sprzedadzą polskie rejestracje i polskie papiery na auta. Już udowodnili że nawet sprzedadzą dzieci Polskie na szynkę jeśli ktoś odpowiednio za to zapłaci. Jakim cudem naród jeszcze tych zbrodniarzy nie osądził to jest śmiech z Polaków a nie francuzów co nie pozwalają sobie aż tak pluć jak polacy w ryja.