Skandal z aferą wizową kosztował stanowisko wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka. Ale główna osoba odpowiedzialna za działanie ministerstwa trwa na swoim stanowisku. Dlaczego? Bo szef MSZ Zbigniew Rau to "jedynka" na liście PiS w wyborach do Sejmu w Łodzi. Czy to przeszkoda w zdymisjonowaniu ministra? Na t