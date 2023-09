Ten wzór do naśladowania przepadł gdy tylko zaczęli przyjmować pokraki wysokości siedzącego psa. Już nikt normalny nie chce za takie ochłapy ciągać się patologią, być 24/7/365 na cenzurowanym i do dyspozycji pracodawcy. Na dodatek prokurator prędzej uwierzy w 10x zmieniane zeznania bandyty niż pomoże tzw. upolitycznionej pisowskiej policji. Na czym polega upolitycznienie w powiatówce na wypierdzewie to nikt nie wie.