PiS odsuwa nas od Zachodu z powrotem w ręce Rosji (jakby ktoś nie wiedział to mamy albo w jedną albo w drugą stronę, tak po prostu jest) takie działania są tylko na rękę Putinowi, zachód jaki by nie był ma swoje standardy, których nie trzymamy, a nie lubi standardów sowieckich, które z każdym rokiem rządów pisu tylko się tu umacniają. Niestety, wejście do UE i nato było jakąś nadzieją, ale - "miałeś Pokaż całość