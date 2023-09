Z tego co widzę to Polacy chyba lubią być rooochani na hajs więc po co korpo, czy Janusz ma obniżać ceny?

Ostatnie przykłady. Smycz flexi w sklepie ponad 100pln, kupiłem w necie za około 50. Bluza gant w galerii 500-600pln, w necie 250 i jeszcze opłacało się wysłać z Niemiec xD

Fryzjer zaczyna siebie nazywać barberem i chce 100pln za 15min męskiego strzyżenia ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



