No kto by się spodziewał... xD



Od dobrych kilku lat mam wyłączone jakiekolwiek zgody na profilowanie, wyłączoną usługę rozpoznawania mowy i asystenta głosowego, a jak na stole leży telefon i o czymś rozmawiamy ze znajomymi to jak później wchodzę na FB czy nawet zwykłe strony internetowe to mam wysyp reklam dotyczących rzeczy, o której rozmawialiśmy ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )