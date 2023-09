A jak ja jakiś czas kupowałem wizę do jednego z krajów afrykańskich, to się wypełniało elektronicznie wniosek, opłacało kartą opłatę i na drugi dzień przychodziła mailem wiza. Kulturalnie, łatwo i przyjemnie. No ale to był poważny kraj z poważnym rządem wybranym przez poważnych ludzi. Gdzie nam do Afryki( ಠ ‸ ಠ )