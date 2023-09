Pokaż całość

No ja też zauważyłem, że już nie kupuję tak chętnie mebli z Ikea właśnie przez to jak lipne są ich meble pod względem wyglądu.Z jakością u nich nigdy nie miałem problemu, wiadomo, że jak się kupiło tani stolik albo tanie biurko z kartonu, to to był karton, ale to co było w normalnej cenie, było w miarę solidne.Kuchnie nadal są spoko ale zamontowałem całkiem niedawno wiszące szafki pod