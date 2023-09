Wszystkie znaleziska o tym jak w PL jest zle / bedzie zle / NBP czy rzad robi zle / partia A czy B #!$%@? itp. zakopuje z info „nie nadaje sie”, bo traktuje to jako czysta manipulacje na czas wyborow i probe rozchwiania spoleczenstwa.

Zatem i to do smieci.



Ps. Nie ma znaczenia ktorej np. partii dotyczy znalezisko. Wywalcie to z wykopu. Ten portal moze byc lepszy bez tych informacji.