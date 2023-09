Tak tak bo to osoby postronne weryfikują wniosek o wizę. I to osoby postronne te wizy wydają. Na pewno o niczym nie wiedzieli urzędnicy państwowi. Przecież przez całe 8 lat pokazali jak krystalicznie czystymi i porządnymi ludźmi są. Nie to nie pojęte że tak uczciwa partia i jej urzędnicy mogli być w to zamieszani. Wszystko te zachłanne sprzątaczki i dozorcy ( ͡ ~ ͜ ʖ ͡ ° )