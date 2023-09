Może wystarczyłoby nie wpieprzać propagandy na każdym kroku, której normalni, godni ludzie nie chcą już łykać.

Piractwo wraca, bo ludzie mają dość wrzucania im LPG+ do każdego filmu i serialu, a treści, które chcą obejrzeć, są niedostępne i trzeba sięgać do zatoki piratów.

Płać za Netflix, HBO, Disney+, Player, Amazon Prime i nie wiadomo co jeszcze, a jak znajdziesz film, który ci się podoba, to nie ma go na żadnej z platform Pokaż całość