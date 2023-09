To jest szczyt góry lodowej, która ukrywa się pod "pomocą" dla Ukrainy, wedle ich ambasadora do nich trafiła tylko część z tego co deklarowano tutaj. Warto się zastanowić ile poszło na realną pomoc, a ile zostało wywalone w błoto lub odessane na podstawione podmioty. Inna sprawa to zbadania ewentualnej niegospodarności w dysponowaniu mieniem wojskowym, a zatem działanie na szkodę państwa.