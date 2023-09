Stanisław Tymiński został zarejestrowany jako kandydat do Senatu RP z Bytomia i Zabrza. Pamiętacie go? W latach 90. mierzył się z Lechem Wałęsą w drugiej turze wyborów prezydenckich. Wymachiwał czarną teczką, zdobył ponad 3,6 mln głosów (!), a potem m.in. umożliwił Polakom… dostęp do internetu.