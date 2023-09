Ogólnie czy w Polsce istnieje w ogóle coś takiego jak niezależne sądownictwo? Zrobili lustrację, w której skazali... jednego sędziego, który już nie żył, a tak czerwone mordy przekształciły się w 'niezależne sądy' i śmieją się ze wszystkich. Z drugiej strony którakolwiek partia by próbowała się za nie zabrać to upolityczni je na swoją modłę, a my szarzy kowalscy jak zwykle w tym wszystkim poszkodowani ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )