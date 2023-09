No przeciez jak chca straszyc imigrantami emerytow i patologie to chyba przydadza sie tez imigranci, chyba logiczne.



Tak samo bez ogromnej inflacji trudniej by bylo o rekordowe podwyzki wyplat, socjali, cen....



Najwiekszym bledem elektoratu pis jest wiara w to ze ktos chce im zrobic dobrze za nic, ale to ludzie ktorzy cale zycie sa przekonani ze im sie cos nalezy za nic a oni i tak nie polacza kropek wiec wystarczy mowic Pokaż całość