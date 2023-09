Jak to mówi mój syn, kiedyś straszyło się diabłem, teraz nazistą. XD



Czyli to taki neuropkowy zabobon. Flagę spalił to musi być jakiś naziol (Nazista to nie jest Niemiec - pamiętamy)



Nie to co nowoczesny pan Kołodziejczak pokazujący faka przed ambasadą USA i domagający się handlu z Rosją na listach PO.

On jest prawdziwym obywatelem wolnego świata i Unii Europejskiej ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )