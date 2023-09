Po co kamerki, ustawić zwiadowców z markerami paintaballowymi + amunicja co świeci w IR oraz jest trudno zmywalna i na spokojnie się odłapie patusiarnie. Kilka takich akcji i wszystkie patusy co z fazy rysowanek nie wyrosły na roboty społeczne, usuwać graffiti rozpuszalnikiem i pałeczkami kosmetycznymi.



Rodzice nie wychowali, to państwo wychowa.