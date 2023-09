Japońce byli bardziej popaprani niż Niemcy, zawsze mnie bawi to rozczulanie się nad Hiroszmią i Nagasaki, biorąc pod uwagę ile bezbronnych ludzi wyrżnęli oni w latach 1937-1945. I to wyrżnęli w naprawdę pomysłowy sposób, choroba popromienna to przy tym pikuś.