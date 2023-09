"nie wiem, skąd on wziął tę liczbę"



Naprawdę nie wiadomo? To ja podpowiem - dostał telefon z Nowogrodzkiej i tam usłyszał taką liczbę.

A wiecie co jest najśmieszniejsze? Mógł powiedzieć prawdę - bo jak GUS dostanie telefon z Nowogrodzkiej to też ogłoszą inflację w wysokości podanej przez telefon, niezależnie od cen w sklepach. Wszystko wg zasady "Fakty nie zgadzają się z tym co Prezes powiedział? Tym gorzej dla faktów!"