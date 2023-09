Czyli nawet gdyby nad taką Warszawą znalazła się niechcący ruska rakieta z głowicą termojądrową, w której nieopatrznie zaszłaby reakcja jądrowa a następnie termojądrowa pozostawiając w krajobrazie stolicy dymiące kikuty wieżowców to szef sojuszu w swoim wystąpieniu wyraziłby drżącym głosem, że NATO nie widzi celu w działaniu ruskich i to był zwykły wypadeczek i przypadeczek i oczywiście nikt by się nie sprzeciwił bo wszyscy, którzy to mogli zrobić wyparowali.