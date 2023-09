Według śledczych, zaniedbań policjantów nie można traktować w kategoriach umyślności, ale także nieumyślności.

I tu akurat ze śledczymi muszę się zgodzić. W działaniach naszej policji wszystko jest dziełem przypadku, tam o żadnej umyślności nie może być mowy. Jedyne, co można by rozważyć, to to, czy w związku z ucieczką aresztanta, nie powinni dostać statusu pokrzywdzonych?