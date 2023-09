W ciągu ostatniego roku co czwarty Polak zmienił swoje nastawienie do Ukraińców na bardziej negatywne. Nadal jednak to z Ukraińcami najbardziej chcemy pracować, na co wskazuje 52 proc. Polaków. Z Azjatami chce współpracować 27 proc. osób, a z Afrykańczykami 12 proc.