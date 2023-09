Tylko Tusk, prawdziwy prawicowiec i narodowiec ochroni was przed imigrantami ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Jedyne to by się zmieniło za Tuska, to że narzekanie na migrantów by było uznane za mowę nienawiści i rasizm. Po części to jest nawet nawet jakieś rozwiązanie, według logiki, że jak o czymś się nie mówi (bo nie można) to problem nie istnieje.