cała ta sytuacja w tym szwabskim banku dla Polaków, którego polski prezes groził, że podniosą opłaty za to, że Bank przegrał w sądzie procesy z frankowiczami to kuriozum. Niesamowite jest też to, że zrobili mu 2 mln długu wobec Banku, jak to był dług wobec skarbówki? Co to za autem, kto to weryfikuje czyli każdemu mogą teraz dopisać miliony długu ? XD