Śmiesznie się to oglądało, rzucili się na Wiplera jakby go chcieli spałować. Ładnie było widać jak im konfa przeszkadza. "Ejj no, mamy układ który trwa już tyle lat, raz my, raz wy, a tu przyszli jacyś co chcą to zmienić, tak nie może być XD". Stare dziady myślą, że mając prasę i telewizje za sobą to mogą wszystko, a tu zonk, młodzi tego nie oglądają. Każdy wynik konfederacji powyżej 10%, będzie dobrym Pokaż całość