Tak jakby 500+ miało w czymkolwiek pomóc xD

Kto ma trochę oleju w głowie od początku wiedział, że to tylko po to, żeby kupić ludzi, uwaga, za ich własny hajs! Tak samo podwyżka 800+, zupełnie nic nie da, to zwykła wyborcza podwawelska czy inna kiełba.

Nie da się rozdawanymi pieniędzmi naprawić demografii, bo demografia to nie tylko dziecioróbstwo ale również to co będzie za X lat. Nie wspominając o tym, jak bardzo Pokaż całość