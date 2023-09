Wschodnie standardy. Państwo PiS to mafia. Jak najszybciej należy ich odsunąć od władzy, póki jeszcze nie przejęli wszystkich sądów i resztki wolnych mediów, bo wtedy to już będzie pozamiatane i obywatel nie będzie miał żadnych szans w starciu z władzą. Przyszłe wybory to nie wybory jako takiego programu danej partii tylko wolności i demokracji lub dyktatury. Pod tym kątem trzeba to rozstrzygać.