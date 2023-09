Kiedyś wyszedłem do żabki po jakiegoś browara. Przed sklepem spotkałem kumpla z dawnych lat. Kumpel pił piwo, ja trzymałem w ręce zamknięte. Podjeżdżają pały. No i nas wylegitymują. Kumplowi proponują mandacik. Ja w portfelu tylko miałem brytyjskie prawko. Jeszcze wtedy z UK i gwiazdkami, teraz jest z UK i union jack. Pan policjant do mnie: o, ukraińskie prawo jazdy.

Kurde ile ja się musiałem naprodukować, że UK to Wielka Brytania.