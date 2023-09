To proste dlaczego:

- Lider w sondażach może tylko stracić

- Rządzący są rozliczani za teraz i będą trudne pytania odnośnie bieżącej sytuacji. Sami mogą pytać raczej o lata poprzednie, a to przypomina te śmichy z wyciągania tematów sprzed 10 lat. ALbo będą gdybać co by opozycja zrobiła gdyby teraz rządziła.

- Stary Jarek już nie jest taki elastyczny umysłowo, a na zywo to trzeba być jak żyleta

- Juz raz lekko Pokaż całość