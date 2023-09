Co pomyślą o Polsce? Szczerze mówiąc to w głębokim poważaniu mam co myśli o moim kraju Mahmud czy Abdullah. Mało mnie obchodzi co myśli ktokolwiek. Dla mnie liczy się to, ze nie muszę montować krat w oknach, stawiać wokół domu 4 metrowego płotu, a moje dzieci czy żona mogą bez większego stresu wracać po zmroku do domu.