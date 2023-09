No jakoś mnie to nie przekonuje. Co by tam miało stacjonować, myśliwce? Po co w niemal samym centrum Warszawy i po co blokować tak rozległy teren? Bo wiesz, przez hałas nic by się tam nie mogło zbudować.W bliskiej okolicy Warszawy będą trzy lotniska cywilne, które można wykorzystać w razie czego na potrzeby logistyki.