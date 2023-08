Obserwatorzy społeczni nie zostali we wtorek wpuszczeni do trzech z pięciu okręgowych komisji wyborczych, do których się udali. - Jako stowarzyszenie, do którego celów statutowych należy między innymi troska o demokrację, mamy prawo wyznaczyć po jednym obserwatorze społecznym do okręgowych, rejonowy