jest dużo gdyby. Gdyby Anglicy nie naciskali na rząd aby wstrzymał się z mobilizacją do samego końca, już to samo w sobie dałoby nam nieco więcej czasu i możliwości. Anglicy grali na wojnę Niemiec z Rosją, która mogła nastąpić tylko wtedy, gdy między nimi będzie granica-czyli po trupie Polski. Polska musiała zniknąć a Anglicy musieli się upewnić, że nie sprawimy niespodzianki i torpedowali mobilizację skutecznie do samego końca.