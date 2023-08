Ktoś ma jeszcze wątpliwości że to reżim? Biegli lekarze nie chcą już pracować dla sądow bo ich opinie mogą być naciągane czyt są zmuszani do fałszerstw i mącenia w nich.

Prokuratury są przygotowane do przejmowania majątków niewygodnych osób. Prokurator z NSącza został zmuszony do samobójstwa. Czekamy dalej.